Sikap Partai Gerindra kepada Bupati Pati Sudewo

Partai Gerindra membina Bupati Pati Sudewo terkait sikapnya yang memicu protes massa. Prabowo memantau situasi setelah kebijakan pajak Sudewo dibatalkan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 05:27
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di penutupan Rapimnas Gerindra di Jakarta, Sabtu (31/8/2024). ANTARA/Ho
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di penutupan Rapimnas Gerindra di Jakarta, Sabtu (31/8/2024). ANTARA/Ho

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra sudah mengambil sikap terkait dengan ribut-ribut Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader mereka.

Dilansir dari Antaranews, Pengurus pusat DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sugiono telah membina Bupati Pati Sudewo.

Pembinaan yang dilakukan terutama menyangkut sikap Sudewo yang dinilai banyak warga Pati arogan sehingga memicu aksi protes massa pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin.

Prasetyo, yang juga Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra, juga menyebut telah membina secara langsung Bupati Sudewo.

"Gerindra secara internal, kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan. Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun melalui Ketua DPP, kami sendiri pun juga selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan," kata Prasetyo Hadi.

Isi Imbauan Gerindra kepada Bupati Pati Sudewo

Laporan menyebut jika pembinaan yang dimaksud oleh Prasetyo salah satunya imbauan agar sebagai seorang pejabat publik, setiap kader partai harus senantiasa berhati-hati terutama dalam bersikap dan bertutur kata di hadapan publik.

"Sebagai pejabat publik apalagi juga membawa nama baik partai di situlah memang kita harus berhati-hati dan dalam perjalanannya juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf ya terhadap statement Beliau yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyebut Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, juga telah memonitor situasi di Pati.

Prabowo telah memonitor terutama soal kebijakan Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen diprotes masyarakat, dan akhirnya kenaikan itu pun dibatalkan.

Presiden Prabowo, Prasetyo menyebutkan, juga menyayangkan situasi di Pati itu.

Penulis : Newswire
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Antaranews

Topik

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
27 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google
Premium
57 menit yang lalu

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google

