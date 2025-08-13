Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Demo Pati, 34 Orang Luka, Polda Jateng Bantah Isu Korban Tewas

Polda Jateng bantah isu korban tewas dalam demo Pati, 34 orang luka. Aksi dipicu kenaikan PBB-P2 250% oleh Bupati Sudewo.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:58
Share
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Tengah (Jateng) membantah adanya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa atau demo Pati terhadap Bupat Pati Sudewo.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menyampaikan isu terkait korban tewas dalam unjuk rasa itu adalah berita bohong atau hoaks.

"[Info meninggal dunia] tersebut tidak benar, nihil yang meninggal, tersebut berita tidak dapat dipercaya," ujar Artanto saat dikonfirmasi, Rabu (13/8/2025).

Kemudian, Artanto menyatakan bahwa dalam peristiwa unjuk rasa itu tercatat total ada 34 korban luka. Perinciannya, tujuh merupakan anggota kepolisian dan sisanya berasal dari kubu pendemo.

Dia menambahkan, puluhan orang itu ada yang berada di Rumah Sakit Suwondo untuk dilakukan pengobatan dan ada juga yang sudah dipulangkan.

"Data sementara 34 orang yang diobati di Rs Suwondo. 7 anggota Polri dan 27 kelompok pendemo. Ada sebagian yg sudah dipulangkan," pungkasnya.

Baca Juga

Sekadar informasi, masyarakat kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya hari ini, Rabu (13/8/2025). Demo Pati ini menjadi viral di media sosial Indonesia.

Aksi unjuk rasa itu dipicu oleh sikap arogansi Bupati Pati Sudewo terkait penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025.

Dalam hal ini, masyarakat tidak terima dengan keputusan tersebut, termasuk terkait sikap arogan dari Bupati Pati Sudewo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
2 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
3 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pendopo Garut Tetap Dibuka usai Pesta Pernikahan Wabup dan Anak Dedi Mulyadi Telan Korban

Pendopo Garut Tetap Dibuka usai Pesta Pernikahan Wabup dan Anak Dedi Mulyadi Telan Korban

Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dan Wabup Garut, Animo Warga di Luar Perkiraan

Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dan Wabup Garut, Animo Warga di Luar Perkiraan

Air India Bakal Terbuka untuk Penyelidikan Kecelakaan Pesawat

Air India Bakal Terbuka untuk Penyelidikan Kecelakaan Pesawat

Cek Fakta: Hoaks, Wartawan Meninggal Saat Liput Demo Pati

Cek Fakta: Hoaks, Wartawan Meninggal Saat Liput Demo Pati

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas

Pembentukan Pansus Hak Angket Terkait Bupati Pati

Pembentukan Pansus Hak Angket Terkait Bupati Pati

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai
Viral
4 jam yang lalu

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran
Viral
4 jam yang lalu

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Pati, 34 Orang Luka, Polda Jateng Bantah Isu Korban Tewas
Viral
5 jam yang lalu

Demo Pati, 34 Orang Luka, Polda Jateng Bantah Isu Korban Tewas

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati
Viral
6 jam yang lalu

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi
Viral
7 jam yang lalu

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta