Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Sudewo, Bupati Pati dari Partai Gerindra, memulai kariernya di birokrasi PU sebelum terjun ke politik. Ia pernah menjadi anggota DPR dan fokus pada pengembangan SDM.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:57
Share
Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen/istimewa
Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena tengah dikecam warga akibat kebijakannya saat menjabat.

Politisi dari Partai Gerindra itu sejatinya bukan pendatang baru dalam dunia politik. Dia memiliki perjalanan panjang sebelum menduduki kursi kepala daerah.

Lahir dari latar belakang birokrasi, dia memulai kariernya di Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, setelah lulus dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1994. Selama 12 tahun, dia mengabdi sebagai pegawai negeri hingga 2006.

Dikutip melalui laman TVR Parlemen, perjalanan politiknya bermula secara tak terduga. Pada 2002, Sudewo maju dalam pemilihan Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono. Meski kalah, pengalaman itu justru membuatnya kian tertarik dengan dunia politik. Empat tahun kemudian, dia resmi mengundurkan diri dari PNS dan bergabung dengan Partai Gerindra. 

“Saya belum beruntung, saya kalah. Kemudian dari situ kayaknya semakin asik dalam kegiatan politik. Pada akhirnya di tahun 2006, mengundurkan diri sebagai pegawai negeri dan masuk di Partai Politik,” katanya dikutip melalui laman TVR Parlemen “Profil Wakil Rakyat”.

Pada 2009 menjadi tonggak penting saat dia terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III. Di periode berikutnya, 2014, dia gagal kembali ke Senayan, tetapi berhasil pada akhirnya saat mengikuti Pemilu 2019.

Baca Juga

Selama di DPR, dia duduk di Komisi V yang membidangi infrastruktur, bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG, hingga Basarnas.

Bagi Sudewo, kebanggaan terbesar sebagai wakil rakyat adalah ketika perjuangannya menghadirkan program rumah swadaya bagi warga miskin yang tinggal di rumah tak layak huni.

“Melihat mereka akhirnya bisa tinggal di rumah yang layak itu merupakan kepuasan yang luar biasa,” ujarnya.

Dia mengakui peran besar istrinya seorang dokter sekaligus teman kuliah di UNS yang rela meninggalkan pekerjaan PNS untuk mendukung karier politiknya, serta doa sang ibu yang selalu mengiringi langkahnya.

Visi politik Sudewo menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dia kerap mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya fokus membangun infrastruktur, melainkan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing warga.

“Saya selalu memberikan masukan kepada para Bupati, Anda jangan hanya berpikir tentang infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur relatif mudah, ada duitnya, itu bisa terwujud. Tetapi tolong Anda juga fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia,” pungkas Sudewo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares
Premium
25 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra
Premium
52 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1.000%, Singgung Kejadian di Pati

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1.000%, Singgung Kejadian di Pati

Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Link CCTV Pantau Demo Pati Hari Ini Rabu (13/8), Bendera One Piece Ikut Dikibarkan

Link CCTV Pantau Demo Pati Hari Ini Rabu (13/8), Bendera One Piece Ikut Dikibarkan

Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati
Viral
33 menit yang lalu

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi
Viral
1 jam yang lalu

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi

Bupati Pati Sudewo Minta Maaf di Mobil Rantis Polisi, Langsung Dilempar Sandal dan Botol
Viral
1 jam yang lalu

Bupati Pati Sudewo Minta Maaf di Mobil Rantis Polisi, Langsung Dilempar Sandal dan Botol

Demo di Pati Berlangsung Anarkis, Polisi Bubarkan dengan Gas Air Mata
Viral
3 jam yang lalu

Demo di Pati Berlangsung Anarkis, Polisi Bubarkan dengan Gas Air Mata

Terungkap Tuntutan Demo Besar di Pati Hari Ini, Imbas Pajak Naik 250%
Viral
7 jam yang lalu

Terungkap Tuntutan Demo Besar di Pati Hari Ini, Imbas Pajak Naik 250%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta