Terungkap Tuntutan Demo Besar di Pati Hari Ini, Imbas Pajak Naik 250%

Sekitar 1.000 warga Pati demo menuntut Bupati Sudewo mundur karena dianggap arogan, meski kenaikan pajak 250% sudah dibatalkan. Aksi berlangsung damai.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:25
Bupati Pati, Sudewo/Istimewa
Bupati Pati, Sudewo/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah tuntutan demo besar di Pati yang berlangsung hari ini, Rabu 13 Agustus 2025.

Dilansir dari Antaranews, sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.

Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

Ia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

"Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan," ujar Saiful.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025.

Keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Setelah muncul gelombang protes, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang sempat menuai keberatan warga. 

Sudewo menegaskan tarif PBB-P2 akan kembali seperti periode 2024 sehingga selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga.

Namun demo tetap dilaksanakan dan menuntut Bupati Sudewo untuk mundur.

Penulis : Newswire
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Antaranews

