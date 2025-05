Suami Mba Nana Ibrahim Sjarief Dimakamkan di TPU Jeruk Purut Hari ini (21/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Suami Najwa Shihab atau yang akrab disapa Mba Nana, Ibrahim Sjarief Assegaf, bakal dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada hari ini, Rabu (21/5/2025).

Sebelumnya, Ibrahim Sjarief menghembuskan napas terakhir di RS Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta pada Selasa (20/5/2025) sekitar pukul 14.29 WIB.

Pria kelahiran Solo pada 1977 itu diduga meninggal dunia akibat stroke serta mengalami pecah pembuluh darah.

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, sekitar pukul 10.00 WIB," demikian isi pesan berita duka cita Ibrahim Assegaf, dikutip Rabu (21/5/2025).

Kabar itu pun langsung membuat geger kalangan jurnalis, masyarakat, hingga pejabat publik. Sebab, Ibrahim dikenal sebagai sosok yang rajin berolahraga dan memperhatikan kesehatannya.

Salah satu tokoh yang mengenal baik Ibrahim adalah Anies Baswedan. Ia mengatakan sempat bertemu dengan almarhum Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf sekitar dua bulan lalu di sebuah acara ulang tahun.

"Saya kenal baik dan saya sering sekali berinteraksi dengan almarhum. Saya juga bertemu beliau pada saat ulang tahun dua bulan lalu. Kondisinya saat itu masih sehat dan bugar," tuturnya di rumah duka di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Selain itu, eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengaku kenal dekat dengan suami jurnalis senior tersebut.

Meskipun Ahok tidak menjelaskan lebih rinci momentum pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf merupakan orang baik dan ramah semasa hidupnya.

"Beliau orang baik, saya sering bertemu beliau dulu," tuturnya di rumah duka.

Sekadar informasi, Ibrahim Assegaf cukup dikenal di sektor hukum di Indonesia. Ia pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corporate, Banking and M&A.

Nama Ibrahim Assegaf juga terdaftar sebagai Leader in His Field oleh Chambers Asia Pacific dalam bidang Banking & Finance sejak tahun 2016. Ia juga merupakan alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia