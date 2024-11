Momen Hangat Prabowo dan Sri Mulyani di Inggris: Bu Pakai Mantel, Nanti Kedinginan

Bisnis.com, JAKARTA – Ada momen menarik terjadi usai Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri acara CEO Roundtable Forum di Lancaster House, London, Inggris Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Saat itu, Prabowo menyadari bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani keluar dari tempat acara tanpa mengenakan mantel hangat (coat) di tengah kondisi cuaca yang begitu dingin.

Sri Mulyani memang hanya tampak menggunakan baju batik berwarna biru tua, tidak seperti menteri lainnya yang menggunakan jas serta syal.

"Enggak kelihatan saya kedinginan, padahal kedinginan," ucap Sri Mulyani.

Mendengar hal tersebut, Prabowo lantas meminta Sri Mulyani untuk menggunakan mantel dan meminta para staf untuk membantu Menteri Keuangannya tersebut.

"Bu pakai over coat [mantel], pakai over coat. You'll get cold [nanti Anda kedinginan]," kata Prabowo kepada Sri Mulyani.

“Bantu, bantu Ibu,” sambung Prabowo kepada para stafnya.

CEO Roundtable Forum yang dihadiri oleh Prabowo beserta sejumlah menterinya tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

Forum tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Inggris serta membuka peluang kerja sama lebih luas di berbagai sektor.

