Profil Taufik Hidayat, Legenda Hidup Bulu Tangkis yang Jadi Wakil Menpora

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Taufik Hidayat menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

Mantan atlet bulu tangkis ini diketahui pernah menjabat sebagai Staf Ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Sebagai atlet, Taufik Hidayat sukses menorehkan segudang prestasi yang membuatnya menjadi salah satu legenda hidup di cabang olah raga bulu tangkis.

Prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries, maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Mentri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.

Di dunia politik, Taufik Hidayat tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (2/9/2024).

Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2024-2029 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3613 Per tanggal 30 Agustus 2024 120 Anggota DPRD Jawa Barat dilantik atau pengambilan sumpah/janji.

Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih, Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai calon anggota kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mayoritas diisi oleh individu yang profesional di bidangnya.

Selain itu, calon menteri kabinet Prabowo-Gibran juga memiliki rekam jejak dan kinerja yang bisa dilihat masyarakat, karena mereka berasal dari elite partai politik yang saat ini menjabat sebagai menteri ataupun organisasi masyarakat.

"Kalau kita lihat secara rata-rata, secara umum, calon-calon menteri dan wakil menteri. Itu memang mayoritas kelihatan track record, rekam jejak dan kinerjanya, karena rata-rata mereka itu adalah elite-elite partai yang terdiri dari menteri, profesional yang saat ini juga masih menjadi menteri ataupun dari ormas yang kinerjanya bisa dinilai dan terbukti," kata Adi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Hal inilah yang mendorong terbentuknya kabinet zaken di mana suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.

"Jangan sampai orang yang tidak mengerti pendidikan harus mengurus pendidikan. Jadi, kabinet zaken itu sebenarnya lebih kepada right man in right place menempatkan menteri sesuai dengan keahlian dan kemampuannya," ujarnya.

