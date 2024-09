Profil Didit Hediprasetyo, Putra Tunggal Prabowo dan Titiek Soeharto yang Viral karena Akun Fufufafa

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah profil dan biodata Didit Hediprasetyo, putra tunggal Prabowo yang turut dibahas karena akun Fufufafa.

Selain Fufufafa dan Gibran, nama Didit Hediprasetyo juga ramai di Twitter. Hal tersebut lantaran Didit Hediprasetyo turut menjadi "korban" cuitan akun Fufufafa.

Diketahui, akun tersebut melontarkan berbagai kalimat tak pantas kepada putra tunggal Prabowo dan Titiek Soeharto tersebut.

Padahal, Didit Prabowo sendiri tak pernah mencari sensasi. Ia bahkan lebih sering membanggakan nama Indonesia di kancah internasional lewat karya-karya desainnya yang mahal.

Profil Didit Hediprasetyo

Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini adalah seorang perancang busana Indonesia yang berprestasi di kancah internasional.

Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Boston, Amerika Serikat dan kemudian tinggal di Paris, Prancis untuk berkarir sebagai perancang busana.

Didit belajar desain mode selama 4 tahun di Parsons School of Design, New York dan École Parsons à Paris.

Selama mengikuti pendidikan di Parsons School of Design New York dan Paris, ia menerima penghargaan Silver Thimble Award dan gelar Bachelor of Fine Arts di bidang Fashion Design.

Mempertahankan kecintaannya pada gorden yang terstruktur dan hiasan yang rumit, di samping pengerjaan yang canggih, Hediprasetyo tetap mudah dan secara halus dalam menciptakan busananya.

Rancangannya menonjolkan detail-detail yang bersahaja dan kemewahan yang membuat kecintaannya pada adibusana menjadi lebih realistis.

Karya rancangannya pernah dipakai artis-artis Nasional bahkan artis Internasional. Gaun adibusana karya Didit juga pernah dipublikasikan oleh majalah mode ternama, Vogue Inggris, di situs resminya. Dia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs majalah mode tersebut.

Prestasi terbarunya yakni mendesain jersey Olimpiade kontingen Indonesia. Desainnya diakui bagus dan indah oleh beberapa konten kreator luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News