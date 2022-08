10 Ucapan Selamat Wisuda dalam Bahasa Inggris Singkat

Bisnis.com, JAKARTA - Kelulusan merupakan momen spesial yang dinanti oleh setiap mahasiswa. Usaha, doa dan perjuangan mereka selama menempuh masa studi di perguruan tinggi akhirnya ditutup dengan momen Bahagia di hari tersebut. Tidak berlebihan, karena untuk mendapatkan gelar yang diinginkan harus melalui perjalanan panjang yang tidak mudah. Kebahagiaan dalam merayakan kelulusan tidak hanya dirasakan oleh orang yang baru saja lulus. Orang-orang terdekatnya juga turut merasa Bahagia di momen spesial ini.

Pesan dan ucapan selamat pun menjadi hal yang wajib untuk merayakannya. Kamu juga bisa memberikan ucapan selamat kelulusan dalam bahasa inggris dan artinya untuk mengapresiasi hasil perjuangan teman dan keluarga yang baru saja lulus. Ucapan selamat kelulusan dalam bahasa inggris dan artinya bisa diisi dengan ucapan selamat dan harapan baik ke depannya. Selain itu, ucapan selamat kelulusan dalam bahasa inggris dan artinya juga bisa dijadikan caption media sosial untuk mengiringi foto kenangan dari mereka yang baru lulus.

Berikut beberapa ucapan selamat wisuda dalam bahasa inggris yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Graduation day is finally here, your dreams you did pursue. All your hard work has paid off, we are so very proud of you. (Hari kelulusan akhirnya tiba, impianmu yang memang kamu kejar. Semua kerja kerasmu terbayar, kami sangat bangga padamu).

2. You worked so hard for this moment. You did it! (Kamu sudah bekerja sangat keras untuk saat ini. Kamu melakukannya)

3. You deserve to see your dreams come true! Congrats (Kamu berhak melihat impianmu menjadi kenyataan! Selamat)

4. Call it graduation, call it a beginning, but in your case, call it miracle! Congrats buddy! (sebut saja kelulusan, sebut saja awal, tapi dalam kasus kamu, sebut itu keajaiban! Selamat sahabat!)

5. Congrats getting through the easy part of your life! (selamat telah melewati bagian yang mudah dalam hidupmu)

6. We are so happy we could be here to watch your graduate. We are so proud of you. (Kami begitu senang karena bisa menyaksikan hari kelulusan kamu. Kami sangat bangga kepada kamu)

7. Be glad you are a grad! Congrats! (bersyukurlah karena kamu sudah lulus! Selamat ya!)

8. Did you ever think this day would come? Yeah, neither did we. Just kidding! Congrats! (apakah kamu pernah berpikir hari ini akan datang? Ya kami juga tidak. Hanya bercanda. Selamat!)

9. What an impressive achievement! So proud of you! (sungguh pencapaian yang mengesankan! Sangat bangga padamu!)

10. You did it! Congrats! (kamu melakukannya! Selamat!)

Itulah beberapa ucapan selamat wisuda bahasa inggris yang cocok untuk orang terdekat kamu. Ucapan wisuda bahasa inggris ini juga cocok untuk dijadikan caption instagram loh!

