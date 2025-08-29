Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Massa aksi ojol dan mahasiswa memasuki Polda Metro Jaya, menuntut bertemu Kapolda. Demonstrasi berlangsung damai dengan dialog dan pengamanan ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demonstrasi kasus ojol dilindas Brimob mulai memasuki markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi merangsek masuk melalui gerbang Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Blok M.

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan ojek online ini terus menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti buruh tani.

Mereka sempat berdialog dengan perwakilan kepolisian. Massa aksi meminta agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri untuk langsung menemui mereka.

"Kapolda mau turun ke sini atau kita yang jemput?" ujar orator saat berhadapan dengan perwakilan kepolisian.

Di lain sisi, terlihat kepolisian dengan pengamanan lengkap seperti helm dan tameng berjejer menghadap aksi demo.