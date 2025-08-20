Bisnis Indonesia Premium
Heli Expo Asia 2025: Helikopter sebagai Solusi Transportasi Cerdas

Heli Expo Asia 2025 di Cengkareng Heliport, 20-24 Agustus, fokus pada helikopter sebagai solusi transportasi cerdas dan efisien dengan dukungan infrastruktur baru.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 12:08
Heli Expo Asia 2025: Helikopter sebagai Solusi Transportasi Cerdas
Heli Expo Asia 2025: Helikopter sebagai Solusi Transportasi Cerdas
Ringkasan Berita
  • Heli Expo Asia 2025 di Cengkareng Heliport menyoroti helikopter sebagai solusi transportasi cerdas yang efisien dan cepat, dengan tema "Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow".
  • Acara ini menampilkan infrastruktur baru seperti Helicopter Display Center dan Main Facility Building, serta memperkenalkan inovasi seperti eVTOL dan helikopter canggih dari berbagai negara.
  • HEXIA 2025 terbuka untuk publik dan menawarkan pengalaman langsung melalui joyflight dan konferensi, menekankan peran helikopter dalam mendukung efisiensi dan konektivitas di berbagai sektor.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Heli Expo Asia (HEXIA) kembali hadir pada 20-24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport, menegaskan perannya sebagai episentrum pertumbuhan dan inovasi industri helikopter di Asia. Memasuki tahun ketiganya, HEXIA mengusung tema “Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow” dengan fokus menghadirkan helikopter sebagai alat transportasi cerdas, produktif dan cepat.

“Helikopter adalah moda transportasi yang efisien, cepat, dan produktif. Ia mampu menghubungkan wilayah sulit dijangkau, memangkas waktu perjalanan berjam-jam menjadi menit, sekaligus meningkatkan produktivitas para pelaku bisnis maupun individu,” ujar Tuanku Iskandar Muda, CEO Heli Expo Asia.

Infrastruktur Baru & Dukungan Industri

Pameran tahun ini digelar di Helicopter Display Center (HDC) yang berlokasi di gedung baru Main Facility Building (MFB) milik Whitesky Aviation. Lokasi ini dirancang sebagai pusat display dengan standar tinggi, sekaligus mencerminkan investasi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur helikopter di Indonesia.

“Pembangunan MFB dan HDC adalah komitmen kami menghadirkan layanan berstandar internasional. Bagi dunia usaha, helikopter adalah solusi mobilitas cerdas yang mendukung efisiensi waktu dan konektivitas lintas sektor,” kata Ari Nurwanda, Chief Commercial Officer Whitesky Aviation.

Sorotan HEXIA 2025

  • SKYDRIVE eVTOL dari Jepang dan VELA eVTOL dari Indonesia, taksi udara listrik yang menjadi masa depan mobilitas ramah lingkungan.
  • Lebih dari 70 penerbangan helikopter gratis bagi pengunjung terpilih.
  • Tampilan helikopter canggih, termasuk Bell 505, Airbus ACH145, dan Bell 429.
  • Konferensi internasional dengan 30+ pembicara, membahas eVTOL, Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), dan Connectivity.

Hampir 15 negara berpartisipasi sebagai exhibitor, pembicara, peserta, maupun mitra. Beberapa di antaranya:

  • SkyDrive (Jepang)
  • Rotortrade (Arab Saudi)
  • Eve Air Mobility (Brasil)
  • Bell Helicopter (Amerika)
  • Airbus Helicopter (Prancis)
  • United Aero Helicopter (Australia)
  • Vertical Aerospace (Inggris)
  • Embry-Riddle (Singapura)
  • Vela eVTOL (Indonesia)

Apresiasi Nasional & Internasional

Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., IPU, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, menyebut HEXIA sebagai ajang penting untuk melihat peran helikopter dalam mendukung energi bersih dan berbagai sektor industri.

Sementara itu, Dr. Jack Patel dari Embry-Riddle Aeronautical University Asia menekankan nilai pengalaman langsung HEXIA bagi generasi muda untuk memahami potensi transportasi udara masa depan.

Terbuka untuk Publik

HEXIA 2025 bukan hanya untuk pelaku industri, tetapi juga publik luas baik itu keluarga, mahasiswa, dan komunitas. Pengunjung dapat mencoba joyflight, mengikuti konferensi, dan mengenal lebih dekat bagaimana helikopter mendukung efisiensi, produktivitas, dan konektivitas di era modern.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

