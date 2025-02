Politisi PDIP: Omongan Prabowo Sudah Tegas, Tinggal Tindakannya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai PDI-Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengakui bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak jajaran kabinetnya jika tidak bekerja dengan baik sudah tegas.

Meski demikian, Adian menekankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi dari pernyataan tersebut.

"Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omongannya, kita lihat dalam proses ke depan," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Anggota Komisi V DPR RI tersebut kemudian juga berpendapat bahwa evaluasi dapat dilakukan per kebijakan, bukan hanya secara periodik.

"Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodisasi evaluasi per 100 hari misalnya. Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan aja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu lho," terangnya.

Terkait pernyataan Prabowo yang akan menindak menteri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Adian menilai waktu akan menjadi pembuktian atas komitmen tersebut.

"Kan rakyat bisa menilai mana yang kemudian kebijakannya merugikan rakyat, menciptakan kegaduhan yang luar biasa itu lho. Nah itu biarin aja rakyat yang lihat," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.