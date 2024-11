Prabowo dan Wakil PM Inggris Angela Saling Pamer Kucing Peliharaan

Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen hangat dari giat Presiden Prabowo Subianto yang memenuhi undangan makan siang dari Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Prabowo tiba di Lancaster House pada pukul 13:15 waktu setempat. Setibanya Prabowo di Lancaster, Prabowo disambut langsung oleh Angela. Prabowo lalu memperkenalkan anggota Kabinet Merah Putih yang turut mendampinginya.

“Ini Menteri Luar Negeri [Sugiono], Menteri Keuangan [Sri Mulyani], Sekretaris Kabinet [Teddy Indra Wijaya], Menteri Hak Asasi Manusia [Nataligus Pigai], dan Wakil Ketua Komisi I DPR Urusan Luar Negeri [Budi Djiwandono,” ujar Prabowo ke Angela.

Namun, di sela-sela Prabowo dan Angela menuju The Eagle Room tempat mereka akan melakukan makan siang bersama, salah satu staf Wakil PM Inggris menyinggung bahwa Prabowo telah bertemu Larry The Cat kucing terkenal yang diurus oleh Staf di Downing Street kediaman PM Inggris.

Prabowo kemudian bercerita juga di momen itu bahwa dia juga memiliki delapan kucing yang dipelihara di Indonesia.

“Saya punya delapan kucing,” kata Prabowo ke Angela.

Tak mau kalah, Angela bercerita ke Prabowo bahwa dia juga memiliki dua kucing. Akan tetapi, kucing yang satunya telah mati.

“Saya juga punya dua, tapi yang satu sudah mati,” kata Angela.

Prabowo kemudian bercerita bahwa kucing sesekali bersifat menyebalkan.

“Anda tahu, terkadang mereka [kucing] bersifat menyebalkan kan?” ujar Prabowo.

“Ya betul, mereka [kucing] bisa tahu apa yang mereka suka dan tidak,” imbuh Angela.

Sekadar informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah momen menggemaskan saat dirinya mengelus Larry the Cat di sela kunjungannya ke kediaman sekaligus kantor Perdana Menteri (PM) Inggris di Downing Street.

Melalui akun Instagram pribadinya @prabowo, Jumat (22/11/2024), Prabowo yang mengenakan setelan dan syal bernuansa biru gelap itu mengelus kepala dan perut Larry, kucing motif abu-abu yang memiliki 'jabatan' sebagai kepala pemburu tikus di kantor tersebut.

"Meeting Larry the cat at 10 Downing Street. London, United Kingdom (Bertemu Larry the cat di 10 Downing Street. London, Inggris)," tulis Prabowo.

Larry adalah kucing domestik Inggris yang bertugas sebagai “Kepala Pengendali Tikus” di Kantor Kabinet Downing Street 10 sejak 2011. Dia dirawat oleh staf Downing Street dan bukan milik pribadi perdana menteri Inggris.

Saat ini, Larry the Cat sudah berusia 17 tahun dan melewati enam masa jabatan Perdana Menteri. Mulai dari David Cameron; Theresa May; Boris Johnson; Liz Truss; Rishi Sunak; dan saat ini Keir Starmer.

Prabowo sendiri adalah pecinta kucing. Dia memiliki kucing bernama Bobby Kertanegara sejak 2017 usai menemukan Bobby dari sekitar kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Bobby pun saat ini menjadi kucing yang tenar di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News