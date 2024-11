Foto Prabowo Elus Larry the Cat di Kantor PM Inggris, Warganet: Bobby Kertanegara Galau

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah momen menggemaskan saat dirinya mengelus Larry the Cat di sela kunjungannya ke kediaman sekaligus kantor Perdana Menteri (PM) Inggris di Downing Street.

Melalui akun Instagram pribadinya @prabowo, Jumat (22/11/2024), Prabowo yang mengenakan setelan dan syal bernuansa biru gelap itu mengelus kepala dan perut Larry, kucing motif abu-abu yang memiliki 'jabatan' sebagai kepala pemburu tikus di kantor tersebut.

"Meeting Larry the cat at 10 Downing Street. London, United Kingdom [Bertemu Larry the cat di 10 Downing Street. London, Inggris]," tulis Prabowo.

Momen itu pun menuai ribuan komentar dari netizen. Mayoritas dari mereka menulis kekhawatiran soal kecemburuan dan potensi galau yang akan muncul dari Bobby Kertanegara, atau Bobby the Cat, kucing kesayangan Prabowo.

"Pak, inget Bobby plis, di-check siapa tau lagi galau," komentar pengacara kondang Dewi Noor Kumalasari @dewikumala89.

"Bobby be like: Oh jadi gitu y kalau jauh dari aku, cukup tau aja deh, semua cowok sama semua miawww," tulis @jakaparker, yang komentar disukai lebih dari 5 ribu orang.

"Bobby: kupikir kita spesial," tulis @andijerni.

"Bobby: Jaaadiii, selama ini aku cuma bahan gabut, iya?" tulis @piyan.me

Seperti diketahuik, Larry adalah kucing domestik Inggris yang bertugas sebagai “Kepala Pengendali Tikus” di Kantor Kabinet Downing Street 10 sejak 2011. Dia dirawat oleh staf Downing Street, dan bukan milik pribadi perdana menteri Inggris.

Saat ini, Larry the Cat sudah berusia 17 tahun dan melewati enam masa jabatan Perdana Menteri. Mulai dari David Cameron; Theresa May; Boris Johnson; Liz Truss; Rishi Sunak; dan saat ini Keir Starmer.

Prabowo sendiri adalah pecinta kucing. Ia memiliki kucing bernama Bobby Kertanegara sejak 2017 usai menemukan Bobby dari sekitar kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Bobby pun saat ini menjadi kucing paling tenar di Indonesia.

Untuk diketahui, Prabowo sempat bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di rumah nomor 10 di Downing Street, London, Inggris.

Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang Kemitraan Strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris.

