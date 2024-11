Lengkap! Berikut Isi Percakapan saat Prabowo Telepon Donald Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menelepon Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam kesempatan tersebut, terlihat keakraban antara Prabowo dan Trump.

Momen Prabowo mengucapkan selamat kepada Trump yang baru saja terpilih sebagai Presiden AS tersebut dibagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya @prabowo pada Senin (11/11/2024) malam.

Sebagai informasi, Prabowo kini sedang berada di AS untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya ke AS sebagai Presiden RI.

“Saya ingin mengucapkan selamat untuk Anda sudah terpilih menjadi presiden AS di pemilu,” kata Prabowo dalam bahasa Inggris.

Pernyataan Prabowo tersebut langsung dijawab dengan ucapan terima kasih dari Trump. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengutarakan keinginannya untuk mengucapkan selamat kepada Trump dengan bertemu secara langsung.

“Apabila memungkinkan saya ingin menghampiri Anda secara langsung di mana pun Anda berada untuk memberikan ucapan selamat secara langsung,” ujar Prabowo.

Trump pun menyambut niat baik Prabowo untuk bertemu dengannya.

“Ah, sangat boleh. Sangat boleh. Kita bisa laksanakan itu kapanpun Anda mau,” jawab Trump.

Dalam percapakan singkat yang terjadi tak lebih dari tiga menit tersebut, Trump mengatakan sangat bangga atas apa yang dilakukan oleh Prabowo di Indonesia.

Bahkan, Trump juga memuji bahasa Inggris Prabowo yang dinilai sangat luar biasa.

“Apa yang Anda lakukan di Indonesia sangat baik. Saya bangga dengan Anda. Luar biasa. Dan bahasa Inggris Anda sangat bagus,” ucap Trump.

Selain itu, Trump menyampaikan keinginannya kepada Prabowo untuk berkunjung ke Indonesia suatu hari nanti. Ia juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada rakyat Indonesia dan Prabowo.

“Baik sekali! Baik, kapanpun Anda berada di dekat sini, beri tahu saya. Dan saya juga ingin ke negara Anda suatu hari nanti. Luar biasa apa yang Anda perbuat, luar biasa.Anda sangat dihormati. Anda adalah orang yang sangat dihormati dan saya mengakui itu. Itu tidak mudah,” kata Trump.

Terima kasih, Pak. Pak saya akan menghampiri Anda pada saat yang Anda berkenan jika memungkinkan,” balas Prabowo.

“Ya, hubungi saya kapanpun. Anda punya nomor saya. Kapanpun hubungi saya. Sebuah kehormatan berbicara dengan Anda dan sampai bertemu nanti saya menanti. Tolong sampaikan ke rakyat Anda salam hangat saya, dan saya menghormati rakyat Indonesia dan Anda,” jawab Trump.

