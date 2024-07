Rabbi Yahudi Asal Indonesia Ikut Rombongan Warga NU Bertemu Presiden Israel

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral foto 5 tokoh mudah NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Namun ada yang menarik dari foto yang viral tersebut. Diketahui, ada salah satu Rabbi Israel asal Indonesia yang turut dalam rombongan tokoh muda NU itu.

Dia adalah Rabbi Yaakov Baruch, pimpinan jemahaan Yahudi di Sulawesi Utara.

Dalam foto tersebut, Rabbi Yaakov Baruch tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak perpaduan warna hitam dan abu-abu.

Bukan hanya bisa dilihat dari foto bersama tokoh NU, Rabbi Yaakov Baruch juga memosting foto dirinya bersama Presiden Israel di akun Instagram pribadinya.

"Precious meeting with the President of Israel H.E Mr @isaacherzog," tulis Rabbi Yaakov Baruch.

Komentar NU soal Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali menyesalkan lima Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan orang yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU.

Savic menegaskan, kunjungan kelima warga NU tidak atas nama organisasi. PBNU juga belum mengetahui atas dukungan pihak mana mereka berangkat ke Israel. “

Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi. Kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang disesalkan,” katanya seperti dilansir dari NU Online.

