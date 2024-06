Timnas Indonesia vs Filipina Usai, Anang Kena Hujat Satu Stadion dan Warganet

Bisnis.com, JAKARTA - Euforia kemenangan Timnas Indonesia vs Filipina yang berakhir dengan skor 2-0 justru berakhir tidak menyenangkan bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Kedua artis ini kena hujat penonton satu stadion dan warganet.

Dalam penentuan laga Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F, Indonesia berhasil mengunci tiket lolos ke Babak Ketiga berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho.

Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (11/6/2024), timnas Indonesia yang mengenakan seragam putih-putih mampu tampil superior dibandingkan dengan Filipina yang memakan jersey biru-biru.

Sepanjang pertandingan, Timnas Garuda mampu menciptakan 20 tendangan dengan 7 di antaranya mengarah ke gawang. Berbeda dengan Filipina yang hanya mencatat 1 kali tendangan ke arah gawang Ernando.

Adapun, persentase penguasaan bola juga Indonesia mampu unggul 54% berbanding 46%. Filipina yang diasuh Tom Saintfiet hanya unggul dalam hal pelanggaran sebanyak 11 kali dan mendapatkan 3 kartu kuning.

Hasil ini membuat Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, hasil ini juga membuat Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027.

Namun, kejadian menarik justru terjadi usai pertandingan berakhir. Tepatnya saat para pemain dan staf kepelatihan Timnas Indonesia berkumpul membuat formasi lingkaran di garis tengah lapangan.

Biasanya, momen serupa berkumandang lagu nasional seperti Indonesia Pusaka. Namun, penonton di stadion juga pemirsa yang menyaksikan pertandingan di rumah dibuat kaget dengan kemunculan Anang Hermansyah dan Ashanty.

Pasangan artis yang berniat memberikan hiburan tersebut justru menyanyikan lagu Kebyar-Kebyar dan Rindu Ini. Sontak penonton di seluruh stadion mencemooh dan berteriak "huuu".

Panitia akhirnya mematikan musik saat Anang belum selesai menyanyikan lagu Rindu Ini.

Tagar Anang langsung menjadi trending topic di media sosial X dengan 12.500 unggahan.

"Anang ashanty musiknya diputus dan walk out gara-gara di-boo satu stadion dan over-sung by the audience yg nyanyiin indonesia pusaka," tulis akun X @ir*doc**litys.

Warganet juga mempertanyakan alasan pihak panitia yang memiliki ide menghadirkan Anang untuk menyanyikan lagu lain usai pertandingan Timnas Indonesia.

Kejadian ini juga mengundang perhatian rekan sesama musisi seperti Ari Lasso. Mantan vokalis Dewa 19 itu diduga meledek Anang dalam unggahan Instastory.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Filipina:

Ernando Ari, Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Calvin Verdonk, Thom Haye, Nathan Tjoe A On, Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News