Ini Dia Sosok 2 Artis Indonesia yang Main di Film The Last of Us

Bisnis.com, SOLO - Series The Last of Us yang tayang di HBO GO ramai diperbincangkan. Dalam film tersebut ada nama dua artis asal Indonesia yang turut mendapat peran.

Film serial The Last of Us mencuri perhatian pemirsa Indonesia karena kemunculan dua artis Tanah Air.

The Last of Us diangkat dari video game yang menceritakan wabah dari virus Cordyceps yang menggerogoti kehidupan manusia.

Film yang tayang di platform HBO GO ini mengisahkan perjalanan Joel dan Ellie untuk mencari vaksin dari virus yang diceritakan bermula dari Jakarta tersebut.

Ada dua artis Indonesia yang ikut membintangi film The Last of Us, yakni Christine Hakim dan Yayu Unru.

Christine Hakim berperan sebagai Ratna Dewi, seorang profesor Mikologi dari Universitas Indonesia.

Adapun Yayu Unru memerankan tokoh Agus Hidayat, Jenderal TNI bintang 3 yang turut menyelidiki virus Cordyceps.

Nama Christine Hakim sempat menjadi trending topic Twitter karena banyak warganet asal Indonesia bangga dengan keterlibatan aktris 66 tahun itu di film The Last of Us.

Sementara bagi Yayu Unru, film ini bukanlah penampilan pertamanya di kancah internasional. Sebelumnya, ia ikut ambil bagian pada film Pirate Brothers pada 2011.

The Last of Us tayang perdana pada 16 Januari di HBO GO. Sejauh ini film garapan Craig Mazin dan Neil Druckmann itu telah memiliki 9 episode.

