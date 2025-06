BISRA 2025 Soroti CSR sebagai Strategi Bisnis Adaptif

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk ke-5 kalinya, Bisnis Indonesia menyelenggarakan acara tahunan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibilty Awards (BISRA), yang kali ini mengusung tema: “Transforming CSR into Meaningful Impact during Uncertain Times”.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, BISRA 2025 akan memberikan penghargaan dalam beberapa kategori, yaitu Platinum Champion, Gold Champion, Silver Champion, dan Special Achievement. Penghargaan ini terbuka bagi berbagai jenis perusahaan, termasuk BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional dan internasional, serta start-up.

Pada 4 Juni 2025 lalu, Bisnis Indonesia Intelligence Unit telah menggelar kick-off meeting bersama para Dewan Juri BISRA 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Ibu Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN / Bappenas, Bapak Riza Primahendra selaku Lead Consultant & Trainer for Amerta Sustainability, dan Ibu Maria Yuliana Benyamin selaku Pemimpin Redaksi dan Direktur Pemberitaaan & Produksi Bisnis Indonesia.

Agenda utama pertemuan ini adalah membahas kriteria penilaian BISRA 2025. Selanjutnya, pada 12 Juni 2025, telah diselenggarakan Webinar Road to BISRA 2025 dengan tema “CSR as a Compass: Guiding Companies through Uncertain Business Landscapes”, yang sekaligus menandai pembukaan pendaftaran BISRA 2025.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, kemampuan perusahaan untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten sering kali terganggu. Ketidakstabilan ini menjadi tantangan serius yang menuntut dunia usaha untuk bersikap adaptif dan menata ulang prioritas strategis mereka.

Pendekatan terhadap CSR pun harus berubah, CSR tidak boleh lagi dianggap hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi strategis untuk menjawab dinamika sosial dan ekonomi. Perusahaan yang visioner akan memanfaatkan CSR sebagai alat mitigasi risiko sosial, serta sebagai sarana untuk memperkuat reputasi dan posisi perusahaan di pasar.

Melalui orientasi yang strategis dan transformatif, CSR bisa menjadi momentum untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Bagi perusahaan yang mampu membaca peluang dalam krisis, CSR bukan hanya menyelamatkan citra—tetapi juga membuka jalan menuju keberlanjutan jangka panjang dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan.

Melalui pendekatan tersebut, BISRA 2025 melakukan penilaian secara holistik terhadap perusahaan berdasarkan empat kriteria utama: Planning (Perencanaan CSR), Program Design (Perancangan Program), Impact Measurement (Pengukuran Dampak), serta Reporting & Communication (Pelaporan dan Komunikasi).

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program CSR yang dijalankan perusahaan berjalan secara efektif, membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Untuk berpartisipasi dalam BISRA 2025, simak alur pendaftarannya berikut ini:

Tahap Pendaftaran : Peserta dapat mengakses form pendaftaran peserta BISRA 2025 melalui https://bit.ly/PendaftaranPesertaBISRA2025. Terdapat Pilar & Kategori CSR yang dapat dipilih sesuai dengan program CSR unggulan perusahaan Tahap Kualifikasi : Peserta melakukan pengisian kuesioner & melampirkan dokumen mengenai program CSR Tahap Assessment & Wawancara : Perserta melakukan presentasi program CSR perusahaan kepada Dewan Juri Tahap Triangulasi : Dewan Juri akan memvalidasi data dan dampak program CSR secara kuantitatif dan kualitatif Penetapan Penerima Penghargaan : Platinum Champion, Gold Champion, Silver Champion dan Special Achievement

BISRA 2025 bukan ajang kompetisi untuk mencari siapa yang terbaik melainkan bentuk apresiasi terhadap aksi nyata perusahaan yang telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Jangan lewatkan kesempatan untuk turut berperan dalam hal ini!

Seluruh proses penilaian BISRA tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai alur pendaftaran, silakan kunjungi media sosial resmi Bisis Indonesia atau hubungi Dicky Kurnia Darmawan (Kepala Riset Bisnis Indonesia Intelligence Unit)

Instagram : @bisnisindonesiagroup @bisniscom @gagaskreasitama

Email : dicky.kurnia@bisnis.com

Phone/Whatsapp : +62-812-8680-3250