Kumparan Awards 2024: Apresiasi bagi Penggerak Perubahan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi kumparan terhadap berbagai kontribusi luar biasa individu, organisasi, dan perusahaan dalam menciptakan dampak baik dan berkelanjutan sukses digelar pada (19/12/2024) di The Ballroom Djakarta Theater, MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, CEO kumparan Hugo Diba mengatakan selama hampir delapan tahun berkiprah di industri media, kumparan telah menyaksikan berbagai dampak positif dan kisah inspiratif dari para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, kumparan hadir untuk mendukung dan mengapresiasi mereka.

“kumparan Awards baru diselenggarakan setelah 8 tahun kumparan berdiri karena kami ingin memastikan bahwa penghargaan ini lahir dari sebuah kredibilitas yang telah teruji, dengan kepercayaan tinggi dari pembaca dan posisi kuat kumparan sebagai media di Indonesia. Kami percaya bahwa apresiasi sebesar ini harus dilandasi dengan dasar yang kokoh,” jelas Hugo.

Penerima penghargaan dipilih berdasarkan aspek dampak, inovasi, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Berikut daftar penerima penghargaan dari 21 kategori kumparan Awards Impact Makers 2024: Erick Thohir (Legacy Maker), Retno Marsudi (Impact on Global Diplomacy), Silmy Karim (Impact on Reforming Immigration Governance), PT Freeport Indonesia (Impact on Downstream Industry), April Group (Impact on Environmental Conservation), Harita Nickel (Impact on Community Empowerment), PT Bank Syariah Indonesia (Impact on Sharia Economy), Telkomsel (Impact on National Digital Growth), Sunarso Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Impact on Financial Industry Leadership), Bank BRI (Impact on Financial Industry), PT Nestle Indonesia (Impact on Green Initiatives), Hendi Prio Santoso – Dirut Mind ID (Impact on Downstream Industry Leadership), Noviady Wahyudi – Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga, Tbk (Impact on Leadership Consumer Banking), Pertamina International Shipping (Impact on Sustainability), PT PLN (Persero) (Impact on Energy), Darmawan Prasodjo Direktur Utama PT PLN (Persero) (Impact on Green Energy Leadership), Grab Indonesia (Impact on Women Empowerment), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Impact on Digital Sovereignty, Alexandra Askandar – Wakil Direktur Utama Bank Mandiri (Impactful Women Leader) dan Le Minerale (The Impactful Brand in Healthy Lifestyle).

Menteri Luar Negeri 2014-2024 Retno Marsudi sebagai penerima penghargaan Impact on Global Diplomacy dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap kumparan atas inisiatif baik yang telah dilakukan. Retno menekankan pentingnya kerja sama dalam diplomasi untuk mencapai keberhasilan.

“Diplomasi adalah sebuah teamwork, dan dengan teamwork yang kuat inilah politik luar negeri Indonesia, terutama selama 10 tahun yang lalu, telah dapat membawa Indonesia ke kancah internasional sebagai bangsa dan negara yang dihormati,” jelas Retno.

Lebih lanjut, Retno menggarisbawahi kepentingan ekonomi dan kedaulatan, serta kontribusi bagi perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan dalam hal memperjuangkan kepentingan nasional. “Award ini saya persembahkan kepada seluruh diplomat Indonesia di mana pun berada. Teruslah berjuang untuk kepentingan Indonesia,” tutupnya.

Malam penghargaan ini semakin meriah dengan penampilan dari Nabila Taqiyyah, penyanyi yang juga merupakan runner-up Indonesian Idol 2023. Nabila tampil dengan membawakan dua hits andalannya bertajuk Terpatah Terluka dan Kuingin Pisah.

Dengan digelarnya kumparan Awards Impact Makers 2024, kumparan berkomitmen untuk terus menginspirasi dan merayakan berbagai kontribusi sebagai pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.