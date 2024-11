Lengkap! Ini Deretan Pengusaha AS yang Bertemu Prabowo di Washington DC

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan The United States Indonesia Society (USINDO) di hari kedua lawatannya di Washington, DC, Amerika Serikat (AS) Senin (11/11/2024) Waktu Setempat, yang dihadiri para pimpinan perusahaan AS.

USINDO adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

Pertemuan yang digelar pada pukul 16:00 waktu setempat ini berlangsung secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak baik dari AS maupun Indonesia. Dalam pertemuan itu hadir beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport McMoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi, Caterpillar, dan lain-lain.

“Ya saya sangat gembira, pertemuan-pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Amerika sangat terlibat di perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia,” kata Prabowo usai pertemuan itu.

Selain itu, Prabowo juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.

“Mereka terus percaya dengan Indonesia dengan ekonomi Indonesia dan saya juga dorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” lanjut Prabowo.

Adapun, sejumlah 25 pihak dari AS dan Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya:

1. President of USINDO, David Merril

2. Chairman of The Board Freeport McMoran, Richard Arkeson

3. CEO Freeport Mcmoran, Kathleen Quirk

4. CEO Freeport Indonesia, Tony Wenas

5. Vice President for Federal Government Relations & International Affairs Freeport Mcmoran J.J. Ong

6. Vice Chairman, S&P Global, Dr. Daniel Yergin

7. CEO Ge Healthcare, Peter Arduini

8. Executive Vice President, Government Operations, Boeing, Ziad Ojakli

9. President Boeing Southeast Asia, Penny Burt

10. Retired Partner, Capital Group, F. Chapman Taylor

11. VP and Head of International Affairs, BP America, The Honorable Robert Scher

12. Senior Director, International Government Relations, Exxonmobil Peter Lavoy

13. Vice President of International Government Relations, Exxonmobil Kurt Stuckwisch

14. Managing Director and Global Head of Strategic Development Partnership Former Interim CEO and COO, International Finance Corporation (IFC), Citi, Stephanie Von Friedeburg

15. Vice President of Asia Pasific, Middle East & Africa, Global Government & Corprorate Affairs, Caterpillar, Murali M Krishnan

16. Senior Director Government Affairs, Asia-Pasific And Eurasia, Chevron, Craig Hall

17. Dean of Georgetown’s School of Foreign Service, Dean Joel Hellman

18. Ph. D, Incoming Rector of Georgetown Asia Pasific in Jakarta Georgetown University, Professor Yuhki Tajima

19. Senior Vice President for Partnership and Online of Purdue University, Dimitrios Peroulis

20. Vice President for Global Partnerships and Director of Semiconductor Education Purdue University

21. Treasure of USINDO, Edward Wanandi

22. Lucian Despoio

23. Ted O Sius

24. Budi Djiwandono

25. John Schaefler

Sementara, yang mendampingi Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi/Kepala BKPM M Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie, KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara dan Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News