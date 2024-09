Viral Kaesang Pakai Baju "Putra Mulyono", Rakyat Tetap Berebut Foto Bareng

Bisnis.com, JAKARTA - Ketum PSI, Kaesang Pangarep, kembali viral dengan video baru yang jadi perbincangan netizen di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan Kaesang yang dikerumuni masyarakat menggenakan baju hitam. Di punggungnya bertuliskan "Putra Mulyono".

Tampak dalam video, masyarakat berebut berfoto bersama putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut.

Mulyono sendiri merupakan nama kecil Jokowi. Bukan isapan jempol semata, Jokowi sendiri pernah membenarkan bahwa nama kecilnya adalah Mulyono.

Seperti dilansir dari unggahan YouTube viral yang tayang 18 September 2023, Jokowi mengakui dirinya memang memiliki nama kecil Mulyono.

"Apakah benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono?" tanya pembawa acara Retno Pinasti.

"Iya betul. Waktu kecil. Lahir saya diberi nama Mulyono," jawab Jokowi.

Mulyono bahkan viral sampai ke media internasional.

Media South China Morning Post menulis sebuah artikel berjudul "From ‘New Hope’ to ‘Mulyono’: how power grabs threaten Widodo’s legacy in Indonesia".

"Presiden yang dulu populer kini menghadapi reaksi keras karena tuduhan membangun dinasti yang merusak komitmennya terhadap demokrasi," tulis deskripsi mereka.

Sesuai dengan judulnya, artikel tersebut membahas tentang bagaimana manuver Jokowi jelang akhir masa pemerintahannya.

SCMP menulis jika Jokowi mendapatkan nama baru dari rakyat Indonesia jelang lengser. Namun nama ini dimaksudnya untuk "mempermalukan".

Masyarakat Foto Bareng

Meski sedang diisukan tersangkut gratifikasi jet pribadi, namun masyarakat tampak tetap antusias bertemu Kaesang.

Mereka berebut berfoto bersama, bahkan ada yang mengucapkan "makasih Kaesang.".

