Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Kabar Terbaru Dari Musisi Legendaris Bob Tutupoly

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar simpang siur tentang wafatnya musisi legendaris Bobby Willem Tutupoly atau yang dikenal dengan Bob Tutupoly ternyata kabar yang tidak benar.

Hal tersebut dikonfirmasi lewat postingan instagram penyanyi Fyrda Lucyana. Dalam postingan tersebut, Fyrda membagikan potret kebersamaan dirinya dengan musisi Bob Tutupoly di kediaman Bob Tutupoly.

“Sabtu kemaren, 30 April 2022 jadi hari yg spesial dan sangat berkesan. Berkunjung ke rumah the one & only, om Bob Tutupoly. Sorot matanya berbinar menyambut kedatangan kami. Meskipun hujan membasahi bumi, hingga petir pun ga mau ketinggalan berbunyi, namun tutur katanya yg meskipun diucapkan dengan tidak mudah, tetap ramah & ceria, bahkan penuh canda. Semangat hidupnya betul-betul menghangatkan hati. Dilengkapi dengan kehadiran tante & putrinya @sashatutupoly yg turut bercengkrama bersama, suasana jd semakin homy,” tulis Fyrda di akun instagramnya (@frydalucyana), Senin (2/5/22).

Menyambangi rumah Bob Tutupoly, Fyrda tidak sendirian. Dirinya datang dengan ditemani beberapa musisi lainnya seperti Dewa Budjana dan Candra Darusman.

Dalam postingan tersebut, Fyrda juga mengunggah beberapa potongan video dirinya sedang yang sedang bernyanyi lagu Matahariku dan lagu ciptaan Bob Tutupoly yang berjudul Kerinduan.

“Tanpa direncanakan sebelumnya, tercetus ide untuk menghibur om Bob dengan lagu 'Kerinduan', yang sejak dulu dikenal luas lewat suaranya yg khas. Om Bob juga request 'Rindu', laguku sendiri. Kebetulan aja & baru tersadar, 2 lagu ini ternyata sama-sama mengandung kata rindu ya, baik pada judul maupun maknanya,” tulis Fyrda.

Selain itu, Fyrda juga merasa sangat bersyukur dan beruntung berkesempatan nyanyi bersama dengan Bob Tutupoly lagi, legenda yg penuh kharisma. Dan juga dirinya merasa senang karena dapat diiringi oleh petikan gitar dari Dewa Budjana yang sejak dulu dirinya kagumi.

Fyrda juga mengatakan jika saat dirinya dan beberapa musisi lainnya datang menjenguk Bob Tutupoly, sinar kebahagian terpancar dari wajah Bob Tutupoly dan momen tersebut selalu menjadi momen haru sekaligus kenangan manis yang tidak akan dilupakan.

Pada akhir postingan tersebut, Fyrda mendoakan agar kesehatan dari Bob Tutupoly dan keluarganya, serta mengharapkan adanya pertemuan lainnya setelah pertemuan pada tangal 30 April itu.

“Lekas sembuh.. Sehat2 selalu ya Om Bob & tante sekeluarga. Kami semua menyayangimu. Dan semoga kita bisa kumpul2 & nyanyi2 lagi,” tutup Fyrda dalam postingan tersebut.

Bobby Willem Tutupoly atau yang dikenal dengan Bob Tutupoly merupakan salah satu musisi legendaris asal Indonesia yang sangat terkenal dengan lagunya berjudul “Widuri”. Sampai saat ini, lagu dari beliau selalu menjadi lagu yang sangat populer, terlebih di kalangan 70’s dan 80’s.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :