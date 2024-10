Sosok Sigit Santoso, Perancang Maung Pindad yang Sekampung dengan SBY

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Sigit Puji Santosa mencuat lewat mobil rancangannya yakni Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero).

Mobil itu dipakai di acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu.

Sosok jenius jebolan Massachusetts Institute of Technology (MIT), sekaligus mantan insinyur di produsen mobil global asal AS, General Motors, lahir di daerah yang sama dengan tempat kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yakni Pacitan, Jawa Timur pada 19 Juli 1967.

Dia meraih gelar insinyur usai menamatkan studi di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan teknik mesin pada 1991 atau di usianya ke-24 tahun.

Pada usianya ke-28, Sigit meraih gelar Master of Science of Mechanical Engineering (MSME) di salah satu universitas bergengsi di dunia asal AS, yakni MIT pada 1997. Kemudian, dia meraih gelar doktor di kampus yang sama pada 1999.

Setelah lulus doktor di MIT, Sigit langsung direkrut oleh salah satu produsen otomotif terbesar AS, General Motors (GM). Dia memegang peranan penting di bagian Departemen Keamanan dan Kelayakan Uji Tabrak di GM.

Selama berkarier di GM, Sigit pernah mengembangkan beberapa merek mobil mewah, yakni Chevrolet Corvette C6, Corvette Z06, hingga Cadillc XLR pada 1999-2004.

Kemudian, dia juga pernah menjadi Kepala Insinyur yang mengembangkan performa model-model Cadillac DTS, Buick Lucerne, Chevrolet HHR pada 2004-2005, serta pengembangan merek-merek GWM lainnya sepanjang 2005-2010.

Sigit juga pernah menjabat sebagai Global Engineering Group Manager, Global Small, Compact, Crossover, Hybrid/EREV Vehicles pada 2010-2013.

Setelah 15 tahun berkarier di General Motors, Sigit kemudian pulang ke Indonesia untuk mengabdi di ITB sebagai ilmuwan peneliti di Pusat Teknik Industri PRI-ITB sejak 2014. Dia pun mengajar di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB.

Sigit menduduki sejumlah posisi penting di ITB, yakni Ketua Task Force for National Railway Center - NRC ITB (2016), Direktur National Center for Sustainable Transportation Technology (CCR-NCSTT) pada 2017, dan Direktur Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB (LPIK-ITB) pada 2018.

Pada akhirnya, Sigit direkrut untuk masuk ke BUMN bidang pertahanan, PT Pindad (Persero) untuk mengembangkan sejumlah kendaraan taktis, termasuk Maung Garuda MV3 Limousine. Sigit direkrut oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Berbekal sepak terjangnya itu, kini Sigit diberi amanah untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Teknologi dan Pengembangan pada 2023 di PT Pindad hingga saat ini.

Spesifikasi Maung MV3 Garuda Limousine

MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Kendaraan berwarna putih ini memiliki tampilan ekslusif dan maskulin, serta memiliki sejumlah fitur mutakhir.

Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 Km/jam.

Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193.

Kemudian, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan.

Dari sisi eksterior, MV3 Garuda Limousine l dilengkapi automatic footstep di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar masuk kendaraan.

Logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kepak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan, terpampang mulai dari bagian grille hingga velg kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan sedang bergerak.

Motif grille terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Di bagian belakang, dual exhaust diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan.

Interior premium menggunakan material wood finish accents, dilengkapi kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik disertai leg rest serta limo touch control panel. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan Head Unit 12 inci, kamera 360°, led smart TV, cooled storage, dan portable WiFi.

