Cek Fakta, Presiden Jokowi Berpidato dalam Bahasa Mandarin

Bisnis.com, JAKARTA - Beredar video yang menampilkan seolah-olah Presiden RI Joko Widodo berpeidato dalam bahasa Mandarin, benarkah?

Video berdurasi 1 menit 20 detik tersebut diunggah kanal YouTube Venny Sariyanti, Rabu (25/10), menampilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dengan menggunakan bahasa Mandarin dengan judul 'PRESIDENT INDONESIA K 7 PIDATO BAHASA MANDARIN'.

Namun berdasarkan Turnbackhoax, video tersebut merupakan hoaks alias tidak benar. Adapun video aslinya, Presiden Jokowi berpidato menggunakan bahasa Inggris.

"Video editan. Pada video asli, Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris. Pidato ini disampaikan pada 26 Oktober 2015 pada saat acara jamuan makan malam yang diadakan oleh United States – Indonesia Society (USINDO) di Amerika Serikat," tulis laman Turnbackhoax.

Sementara video asli diunggah kanal The U.S. – Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015 dengan judul “Oct. 26, 2015 – President Jokowi Delivers Speech at Gala Hosted by USINDO, US Chamber, and USABC” dengan durasi 7 menit 2 detik.

“Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang menampilkan Presiden Jokowi berpidato dengan menggunakan bahasa Mandarin merupakan konten yang dimanipulasi.

Faktanya, video itu merupakan video editan. Pada video asli, Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris. Pidato ini disampaikan pada 26 Oktober 2015 pada saat acara jamuan makan malam yang diadakan oleh United States – Indonesia Society (USINDO) di Amerika Serikat,” tulis laman urnbackhoax.

