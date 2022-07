Ucapan Ulang Tahun untuk Diri Sendiri agar Lebih Bersyukur

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa orang menganggap jika momen ulang tahun itu adalah momen istimewa. Namun, apa jadinya jika tidak ada yang mengucapkan atau bahkan mengingat ulang tahun diri kamu sendiri?

Momen terbatas ini seharusnya adalah waktu yang tepat untuk menjadikan diri kamu pusat perhatian. Memberikan selamat ulang tahun memang sudah menjadi budaya tersendiri di masyarakat.

Biasanya ucapan ini diberikan orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, sahabat atau pun pasangan. Ucapan selamat ulang tahun ini bisa dituliskan di kartu ucapan dan diberikan Bersama hadiah dan bisa juga diucapkan secara langsung dengan pembawaan yang hangat.

Selain mendapat ucapan dari orang terdekat, kamu juga bisa memberikan ucapan ulang tahun dengan diri sendiri. Biasanya ucapan ulang tahun yang ditujukan pada diri sendiri berkaitan dengan rasa syukur telah bertambah umur hingga harapan dan doa baik yang dipanjatkan untuk satu tahun ke depan.

Membuat kata-kata ucapan syukur ulang tahun juga sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Di mana kamu telah melalui satu tahun dengan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang kamu dapat. Kata-kata ini juga bisa menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik.

Berikut beberapa rekomendasi ucapan ulang tahun untuk diri sendiri yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Sebelum ada yang mengingatkan usiaku, memuat lelucon yang menyakitkan tentang hal itu dan menjadikannya ucapan selamat ulang tahun mereka, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk diriku sendiri.

2. Terimakasih Tuhan, aku satu tahun lebih tua hari ini. Rasanya tidak mudah, tapi harus tetap bersyukur! Happy birthday to me, myself and I!

3. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini aku telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa. Semoga Tuhan memberikan kemudahan di setiap Langkah yang aku tuju.

4. Semua orang mendoakan yang terbaik untukku. Tapi, aku belum pernah melakukan yang terbaik untuk mereka. Semoga usia baru ini membawaku pada keberkahan dan kebaikan, sehingga aku bisa membuat bangga mereka yang telah menyayangiku.

5. Berdoa agar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan hebat. Semoga rahmat Tuhan menyertai selamanya. Selamat ulang tahun untukku!

6. Hari istimewa ini membuat aku setahun lebih tua dan lebih cantik/tampan dari sebelumnya. Selamat ulang tahun untukku!

7. Mengucapkan ulang tahun untuk diriku sendiri. Di hari istimewa ini, aku hanya berterimakasih kepada tuhan atas anugerah hidup yang tidak ternilai yang telah ia berikan kepada saya dan untuk orang-orang luar biasa yang telah ia tempatkan di hidup saya.

8. Kesalahan pada tahun lalu, harus menjadi pelajaran berharga untukku. Semoga Engkau senantiasa mengingatkanku dalam alpa dan lalaiku. Selamat ulang tahun untuk pribadi yang lemah ini.

Itulah beberapa rekomendasi ucapan ulang tahun untuk diri sendiri agar kamu lebih bersyukur.

